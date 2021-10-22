Tuğba Altıntop defilede düştü videosunu izle! Bir anda yere kapaklandı! Ayakkabılarını çıkartıp attı

Defilenin baş mankeni ise oyuncu Tuğba Altıntop'tu. Altıntop gecede yeşil bir elbise ve bir gelinlik giydi. Podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Altıntop, yere düşerek büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan Altıntop, podyumda yalınayak yürümeye devam ederek bütün alkışları topladı.

Altıntop, bir anda yere kapaklandı.

Ayakkabılarını çıkartıp attı.

Çıplak ayak yürüdü.

Tuğba Altıntop final yürüyüşünü gelinlikle yaptı. Gecenin mimarı Deniz Albayrak ''Yılın En İyi Moda Tasarımcısı'' ödülününde sahibi oldu.