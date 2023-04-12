Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor iddiası ortalığı salladı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz...

Sosyal medya bu aşk iddiasıyla çalkalanıyor... Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Pınar Deniz, magazin gündeminde de kendisine yer buluyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Huri Deniz'in adı Survivor'ın yıldızlarından biri olan Yiğit Poyraz'la adı aşk dedikodularına karıştı. İşin garip yanı ise yiğit Poyraz'ın adının çok kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le anılması...