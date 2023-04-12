RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor iddiası ortalığı salladı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz...

Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor iddiası ortalığı salladı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz...
12.04.2023 15:54

OTOMATİK OYNAT

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Sosyal medya bu aşk iddiasıyla çalkalanıyor... Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Pınar Deniz, magazin gündeminde de kendisine yer buluyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Huri Deniz'in adı Survivor'ın yıldızlarından biri olan Yiğit Poyraz'la adı aşk dedikodularına karıştı. İşin garip yanı ise yiğit Poyraz'ın adının çok kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le anılması...

Magazin Videoları
Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz hakkında flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...Pınar Deniz'in girişimci kardeşi Huri Deniz'in, Survivor 2021 finalistlerinden Yiğit Poyraz ile yakınlaştığı iddia edildi.Yiğit Poyraz'ın adı yakın zaman önce Mehmet Ali Erbil'in kızı yasmin Erbil'le de aşk dedikodularına karışmıştı.Snob Magazin'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Instagram'da Yiğit Poyraz ile takipleşen Huri Deniz'in kalbini Survivor yıldızına kaptırdığı iddia edilmişti. Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı pozla kafaları karıştırdı.
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