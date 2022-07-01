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Survivor Adem Kılıçcı'nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı!

Survivor Adem Kılıçcı'nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı!
01.07.2022 00:27 - Son Güncelleme: 01.07.2022 00:37

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Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında yarı finale adını yazdıran Adem Kılıçcı, büyük finalin yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu. 2018 sezonunda şampiyon olan ve All Star'daki başarısıyla adından söz ettiren Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?" sorularının yanıtını arattı. Programda çoğu kez gündeme gelen Şenver'in sosyal medya hesabı ise şaşkına çevirdi. İşte Adem Kılıçcı'nın gözünden sakındığı nişanlısı...

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