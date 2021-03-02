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Survivor 2020’nin yıldızı Aycan Yanaç: Artık Survivor izlemiyorum

Survivor 2020’nin yıldızı Aycan Yanaç: Artık Survivor izlemiyorum
02.03.2021 13:30
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Geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli Futbolcu Aycan Yanaç, dikkat çeken açıklamada bulundu. Survivor'ı işlerinden dolayı takip etmediğini söyleyen Yanaç, "Favorim yok iyi olan kazansın" dedi.


Geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor'la adını duyuran Gaziantep ALG Spor'da forma giyen Aycan Yanaç, yarışmanın ardından yeşil sahalara geri döndü. Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin forvet oyuncusu Yanaç, ALG Spor'un sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

"FAVORİM YOK İYİ OLAN KAZANSIN"

Yarışmayı takip etmediğini ve favorisinin olmadığını belirten Yanaç, "Çok zaman bulamıyorum Gaziantep'te geldiğim için ve İstanbul'da da işlerim olduğundan. Bir de benim için geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum. Favorim yok iyi olan kazansın" diye konuştu.

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