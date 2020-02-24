Survivor 2020 yarışmacısı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yürek sızlatan itiraf! 24.02.2020 19:30

Survivor 2020 16 Şubat'ta ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara geldi. Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, babasıyla ilgili itirafıyla yürek burktu. Survivor'ın ilk bölümünden bu yana sessiz tavırları ve oyunlardaki performansıyla dikkat çeken Tayfun Erdoğan'ın bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölüm tanıtımında, babası Emrah hakkında söyledikleri çok konuşuldu. "İstenmeyen çocuk" olarak büyüyen 29 yaşındaki Survivor yarışmacısı Tayfun, Emrah hakkında bakın neler söyledi...

Survivor 2020 yarışmacısı ve aynı zamanda şarkıcı Emrah'ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, çocukluğu ve babası hakkında çok özel itiraflarda bulundu. Survivor yeni bölüm tanıtımında konuşmaları dikkat çeken Emrah'ın oğlu Tayfun, anlattıklarıyla yürek sızlattı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Dominik'te kıyasıya rekabetin yaşanacağı yeni bölümde gönüllüler takımından Tayfun Erdoğan'ın çocukluğu ve babası Emrah hakkındaki itirafı herkesi şoke etti. Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri şarkıcı Emrah'ın öz oğlu olan Tayfun Erdoğan oldu.

Survivor 2020 1. bölümden bu yana sessiz tavırları ve oyunlardaki performansıyla dikkat çeken Tayfun Erdoğan'ın bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölüm tanıtımında babası Emrah hakkında söyledikleri çok konuşuldu.

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında konuşan Tayfun, babasını ilk gördüğü anı anlattı.