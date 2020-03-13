Sunucu Ece Erken canlı yayında 'Söylemezsem Olmaz' programından istifa etti! İşte o anlar 13.03.2020 11:01

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, yasak aşk yaşadığı sevgilisine ait araçlara zarar verdiği görüntülerin ifşa olmasının ardından bugün çıktığı canlı yayında açıklamalarda bulunarak istifa etti. Ece Erken, "Benim için çok zor bir gece oldu çünkü çok üzüldüm. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Bu program beni çok yordu ve yıprattı.'' sözleriyle programa veda etti. İşte Ece Erken'in istifa ettiği o anlar...

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece Erken'in sevgilisinin evine giderek kapının önündeki araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Ece Erken, bugün sunuculuk yaptığı programın canlı yayında istifa etti.

"BU PROGRAM BENİ ÇOK YORDU"

Uzun bir süredir Bircan Bali ile Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda sunuculuk yapan Ece Erken, bugün çıktığı canlı yayında şunları söyledi: "Benim için çok zor bir gece oldu çünkü çok üzüldüm. Allah çok büyük gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım; istifa etmem de istenmedi, şimdi siz öyle söylersiniz. Gerçekten tatile ihtiyacım var, yoruldum. Ben bir mücadele içerisinde değildim. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Tatile gidip kafayı dinleyeceğim. İstifa etmem istenmedi gerçekten herkes arkamda durdu. Psikolojim buna izin vermeyecek. Araba konusu hakkında hiçbir açıklama yapmayacağım. Bu program beni çok yordu ve yıprattı. Kendi çevremde gayet mutluyum. Yüzünü yere eğmeyecek bir evlat yetiştiriyorum. Beyaz TV ailesi bu zamana kadar yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Allah kötü niyetli herkesten bizi uzak tutsun."