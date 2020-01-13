Son dakika: Sıla ile Hazer Amani evlendi! Şahitleri bakın kim oldu |Video 13.01.2020 18:20

Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani bugün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı Nişantaşı’ndaki evlerinde kıyıldı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani’ni damatlık tercihi Cavalli oldu. Hazer Amani evliyken başlayan ilişki tam da geçen sene bu gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.