Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya'ya salladı ortalık çok fena karışacak! 'Serenay kadar değil de yarısı kadar ol da gel öyle konuş'... Hayatlarımıza Acun Ilıcalı ile birlikte giren sonrasında sosyal medya fenomeni olarak yolun devam eden Şeyma Subaşı, magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan bir isim. Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar, zaman zaman da aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bu kez yaptığı bir yorumla gündemde. Bu yorum çok su götürecek cinsten...

Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomenini eski sevgilisi Guido Senia ile barıştığı ileri sürülmüştü.

Tüm bunlar olurken Şeyma Subaşı bir yandan da sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı önceki gün, yakın arkadaşı olan Dila Tarkan'ın fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki bir anda ortalık karıştı. Dila Tarkan, bir markanın etkinliğe katıldı ve oradan bir fotoğraf serisi paylaştı. Şeyma Subaşı bu fotoğrafları beğenip yorumlamayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı, Dila Tarkan'ın fotoğrafına 'Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba Türkiye'de? Sen olmalısın bence artık! Sorry not sorry! Melek Dila' yorumunu yaptı.

Dila Tarkan da yanıt olarak 'Şeymoş'um benim' dedi.

Söz konusu firmanın marka yüzü Serenay Sarıkaya olunca bir anda ortalık karıştı. Şeyma Subaşı'nın yaptığı yorumun altına üşüşen sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nın, Serenay Sarıkaya'yı kıskandığını iddia etti.

Bir kesim Serenay Sarıkaya'yı savunurken bir kesim de Şeyma Subaşı'yı savundu. Sosyal medya kullanıcıları 'Serenay Sarıkaya'yı da kıskanmazsın ya', 'Sen git ne zaman Serenay kadar değil de, yarısı kadar olduğunda gel burada yorum yap', ' Şeymacım, Serenay bu cümleleri kullanmanı hak edecek bir şey yapmadı. Çünkü çok güzel bir aurası var, senin de öyle', 'Kadın yorumunu yapmış. Ne bu Şeyma düşmanlığı? Kimseyi şahsi eleştirmemiş.' gibi yorumlarda bulundular.