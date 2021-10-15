Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti! Banka reklamından 7 milyon, mücevher reklamından ise 2.5 milyon TL

Ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, özel hayatı yüzünden eleştirilse de marka değerini korumaya devam ediyor.

Oyuncu, bu yıl firmaların gözdesi oldu. Sarıkaya, 2021'de 3 marka ile anlaşarak 12 buçuk milyon TL kazandı.

Giyim markası Mavi'ye 3 milyon liraya reklam yüzü olan Sarıkaya, mücevher firması Bvlgari'den de 2 buçuk milyon lira aldı.

Oyuncu, son olarak rol aldığı banka reklamından da 7 milyon kazanarak reklam zengini oldu.

MÜCEVHER REKLAMI 2.5 MİLYON TL

Serenay Sarıkaya'nın Bvlgari çekimlerinde verdiği pozlar büyük ses getirmişti.

KIYAFET REKLAMI 3 MİLYON TL

Mavi Jeans ile yıllardır reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya, bu yıl da firmanın yüzü oldu.