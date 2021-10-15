Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti! Banka reklamından 7 milyon, mücevher reklamından ise 2.5 milyon TL

Ekranlara ara veren Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti. Güzel oyuncu, bu yıl rol aldığı 3 reklam filminden tam 12 buçuk milyon lirayı cebine koydu.
Ekranlara ara veren Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti. Güzel oyuncu, bu yıl rol aldığı 3 reklam filminden tam 12 buçuk milyon lirayı cebine koydu.
Ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, özel hayatı yüzünden eleştirilse de marka değerini korumaya devam ediyor.
Oyuncu, bu yıl firmaların gözdesi oldu. Sarıkaya, 2021'de 3 marka ile anlaşarak 12 buçuk milyon TL kazandı.
Giyim markası Mavi'ye 3 milyon liraya reklam yüzü olan Sarıkaya, mücevher firması Bvlgari'den de 2 buçuk milyon lira aldı.
Oyuncu, son olarak rol aldığı banka reklamından da 7 milyon kazanarak reklam zengini oldu.
MÜCEVHER REKLAMI 2.5 MİLYON TL
Serenay Sarıkaya'nın Bvlgari çekimlerinde verdiği pozlar büyük ses getirmişti.
KIYAFET REKLAMI 3 MİLYON TL
Mavi Jeans ile yıllardır reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya, bu yıl da firmanın yüzü oldu.