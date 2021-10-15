Haberler Magazin Videoları Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti! Banka reklamından 7 milyon, mücevher reklamından ise 2.5 milyon TL

Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti! Banka reklamından 7 milyon, mücevher reklamından ise 2.5 milyon TL

Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti! Banka reklamından 7 milyon, mücevher reklamından ise 2.5 milyon TL
15.10.2021 10:27
Ana Sayfa 00:39
FETÖ’cünün ihaneti mahkemede...
Ana Sayfa 00:36
Erling Haaland için zor diye...
Ana Sayfa 00:24
Evinde eşi öldürülen kayıp...
Ana Sayfa 01:28
İstanbul merkezli 15 ilde...
Ana Sayfa 01:02
Buca'da korkunç cinayet
Ana Sayfa 00:48
13 yaşındaki kız, babasının...
Ana Sayfa 00:38
Meral Akşener’in bir oyunu...
Ana Sayfa 00:58
Teşkilat 18. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 08:31
Taliban heyeti ile görüşme
Ana Sayfa 00:49
Aydın'daki feci kazanın...
Ana Sayfa 01:23
Mutfakta unutulan yemek...
Ana Sayfa 01:09
Eda Taşpınar'ın yaz tatili...

Ekranlara ara veren Serenay Sarıkaya, para basmaya devam etti. Güzel oyuncu, bu yıl rol aldığı 3 reklam filminden tam 12 buçuk milyon lirayı cebine koydu.

Magazin Videoları

Ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, özel hayatı yüzünden eleştirilse de marka değerini korumaya devam ediyor.

Oyuncu, bu yıl firmaların gözdesi oldu. Sarıkaya, 2021'de 3 marka ile anlaşarak 12 buçuk milyon TL kazandı.

Giyim markası Mavi'ye 3 milyon liraya reklam yüzü olan Sarıkaya, mücevher firması Bvlgari'den de 2 buçuk milyon lira aldı.

Oyuncu, son olarak rol aldığı banka reklamından da 7 milyon kazanarak reklam zengini oldu.

MÜCEVHER REKLAMI 2.5 MİLYON TL
Serenay Sarıkaya'nın Bvlgari çekimlerinde verdiği pozlar büyük ses getirmişti.

KIYAFET REKLAMI 3 MİLYON TL
Mavi Jeans ile yıllardır reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya, bu yıl da firmanın yüzü oldu.

SON DAKİKA