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Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi

Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi
21.07.2021 09:41 - Son Güncelleme: 21.07.2021 09:42
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Selçuk Tektaş vefat mı etti? Ünlü şarkıcı Alişan'ın yaklaşık bir ay önce koranavirüse yakalanan ve entübe edilen 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş’tan acı haber geldi. 20 gündür hastanede tedavi gören Selçuk Tektaş’ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberle yıkılan Alişan ve ailesi hastanenin önünden bir an olsun ayrılmadı.


Son dakika: Alişan'ın en acı günü! Alişan'ın yaklaşık bir ay önce koranavirüse yakalanan ve entübe edilen 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi.

20 gündür hastanede tedavi gören Selçuk Tektaş'ın vefat ettiği öğrenildi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

Alişan'ın aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

ACI HABER GELDİ!


Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz hafta kardeşinin tedavi gördüğü hastanede görüntülenen Alişan, "Arkadaşlar bizi mazur görün sizden tek isteğimiz dua etmeniz" demişti.

DEMET AKALIN'DAN PAYLAŞIM


Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın acı haberin ardından paylaşımda bulundu. Akalın "Çok inanmıştık, dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin" ifadelerini kullandı.

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

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