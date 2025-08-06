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Selçuk Alagöz gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı

Bodrum’da yaşamını yitiren sanatçı Selçuk Alagöz’ün cenazesi, Bodrum’daki törenin ardından İstanbul’a gönderildi.

Türk müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz (81), iki gün önce rahatsızlanarak Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alagöz, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Vefat haberi ailesi, sevenleri ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Bodrum'da Tören, İstanbul'a Uğurlama
Sanatçı için bugün öğle namazının ardından Turgutreis Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda hayranı katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alagöz'ün naaşı, sevenlerinin omuzlarında taşındı. Gözyaşları ve alkışlar eşliğinde cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Yarın İstanbul'da Tören Düzenlenecek
Yarın saat 13.00'te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Selçuk Alagöz için anma töreni yapılacak. Ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Sanat Dünyasından Duygusal Veda
Yakın dostu sinema oyuncusu Tarık Papuççuoğlu, "Selçuk Alagöz çok yakın aile dostumdu. Birlikte büyüdük, çok anımız var. Son dönemde rahatsızlıkları onu yordu ama müziğe olan sevgisinden hiç vazgeçmedi. Gerçek bir müzik adamıydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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