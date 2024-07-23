Kısa sürede oldukça sevilen Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu beğenilen dizinin sahnelerinden çok galası gündem yarattı.

9 Temmuz'da düzenlenen galadan çekilen bir görüntü kısa sürede tartışma konusu olmuştu.

Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Seda Bakan'ı susturmaya çalışmış ve ona karşı gergin tavırlar sergilemişti. Büyüküstün'ün tavırlarının oldukça kaba bulunmasından sonra başlayan eleştiri yağmurundan sonra ikiliden gelen "biz iyiyiz, sorun yok" pozları verdi fakat bu halleri kimseye geçmedi.

Tartışmanın epey yükseldiği noktada devreye giren Demet Akalın da Büyüküstün'e hiç acımadı. Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının Büyüküstün hakkındaki "Dizide de çok donuk soğuk mimiksiz biri... Sanırım gerçek hayatta daha da itici ve gıcık biri görüldüğü üzere..." sözlerine "İmzamı atıyorum aynen" yazdı.

Tüm bu kaosun devam ettiği sıralarda Seda Bakan'ın sosyal medya yorumlarına attığı beğeniler de "galiba sorun var" dedirtti. Bakan, "Olay büyümesin diye alttan aldı. Sen seni yedirirsin ama biz seni yedirmeyiz" diyen takipçisinin yorumunu beğendi.

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