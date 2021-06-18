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Şarkıcı Resul Dindar'ın eşini görenler inanamadı! Güzelliğiyle dillerde…

Şarkıcı Resul Dindar'ın eşini görenler inanamadı! Güzelliğiyle dillerde…
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Resul Dindar'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı… Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündem olan ünlü şarkıcı Resul Dindar'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen şarkıcının özellikle özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Resul Dindar'ın eşi kim?" sorusunun cevabını arattı. İşte Resul Dindar'ın sır gibi sakladığı eşi…


Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündeme geldi.

Resul Dindar'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcının özellikle kiminle evli olduğu merak konusu oldu.

İnternet kullanıcıları, "Resul Dündar'ın eşi kim?" sorusunun cevabını arattı. İşte Resul Dindar eşi...

Resul Dindar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Resul Dindar’ın güzel eşi Derya…

RESUL DİNDAR VE EŞİ DERYA BATUM DİNDAR

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