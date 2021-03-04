Şarkıcı Deniz Seki’nin büyük değişimi! Görenler tanımakta güçlük çekti

Deniz Seki göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle olay oldu! Deniz Seki'nin son halini görenler Songül Öden sanıyor...Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan Deniz Seki Instagram'dan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Verdiği kiloların ardından değişimiyle şaşırtan Deniz Seki, son haliyle Songül Öden'e benzetildi. Paylaşımlarına devam eden Deniz Seki göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla son olarak takipçilerinin karşısına çıktı. 50 yaşındaki Seki'yi görenler, gözlerine inanamıyor.