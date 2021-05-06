RAMAZAN İMSAKİYE
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''Sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık'' Gökçe Kırgız Taner sosyal medyada yalancı ilan edildi!

''Sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık'' Gökçe Kırgız Taner sosyal medyada yalancı ilan edildi!
06.05.2021 19:46
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Gökçe Kırgız, 17 yaşındayken Kalbime Gömerim O Zaman adlı şarkıyı seslendirip popüler olmuş ve MÜYAP ödüllerine layık görülmüştü. Yıllar sonra aynı şarkıyı söyleyen Merve Doğan, tanınır olmak için mahkemeye başvurup adını Gökçe Kırgız olarak değiştirmişti. İsmini Gökçe Kırgız Taner olarak değiştiren Merve Doğan ise Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Taner'in, canlı yayında sorulan sorulara verdiği cevaplar sosyal medyanın diline düştü. Samimiyetsiz bulunan şarkıcı ağır eleştiriler aldı. Sosyal medya kullanıcıları ''Sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık ve resmi makamlara yalan beyan'' şeklinde ağır ithamlarla genç sanatçının kalemini kırdı.


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