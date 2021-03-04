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Sadakatsiz’de Selçuk büyük sırrı açıkladı! Derin ise şoka girdi! Sadakatsiz 20. bölüm

Sadakatsiz’de Selçuk büyük sırrı açıkladı! Derin ise şoka girdi! Sadakatsiz 20. bölüm
04.03.2021 10:58
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Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'in son sahnesinde Haluk'un oğlu olduğunu öğrenen Selçuk, Derin'in butiğinin açılışında herkesin gözü önünde bunu itiraf etti. Babasının bir oğlu olduğunu öğrenen Derin ise şoka girdi.


Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam 20. yeni bölümüyle izleyici karşısında çıktı.

SELÇUK HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sadakatsiz'in bölüm sonu sahnesinde ise Selçuk, aynı zamanda kardeşi de olan Derin'in mağaza açılışına gitti. Burada alkol de alan Selçuk, Haluk'a giderek bilenmeye başladı. Selçuk'u orada gören Haluk ise onu kenara çekip konuştu ve ailesinden uzak durmasını söyledi.

Haluk'un tepkisi sonrası iyice sinirlenen Selçuk, açılışta aile fotoğrafı çektirildiğini görünce harekete geçti. "Bu fotoğrafta bir kişi eksik" diyen Selçuk, herkesin içinde Haluk'un reddettiği oğlu olduğunu açıkladı. Haluk, Selçuk'u engellemeye çalışırken Derin ve Gönül de yaşanan olayların ardından adeta donup kaldı.

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