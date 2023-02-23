Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisinde Melek karakterini canlandıran Rojda Demirer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Geniş Aile, Melekler Korusun, Çarpışma, Maraşlı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ankara'da dünyaya gelen olan Demirer'in özellikle ailesi merak edildi. 42 yaşındaki oyuncunun ablasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte Rojda Demirer'in kendisi gibi oyuncu olan ablası...