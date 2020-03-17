Murat Boz ne yapmaya çalışıyor? Akılalmaz koronavirüs (Kovid-19) çağrısı 17.03.2020 21:42

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Murat Boz'un çağrısı tepki topladı. Şarkıcı Murat Boz ise sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla "Evde durmayın" çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Murat Boz'un çağrısı tepki topladı.

"EVDE DURMAYIN"

Koronavirüs hakkında takipçilerine seslenen Boz, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapıcam. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız." ifadelerini kullandı.