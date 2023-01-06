Mini etekle ders anlatan öğretmen VİDEOSU izle... Özel bir eğitim kurumunda çekildiği bildirilen görüntülerde ders anlatan mini etekli KPSS öğretmeni Fidan Atalay'ın videoları sosyal medyada viral oldu. Derslerinde video kaydı alınmasına da izin veren Fidan Atalay fiziğini net bir şekilde ortaya koyan giyim tarzıyla kısa süre içinde sosyal medyada fenomen oldu. "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın sosyal medyada trend olan videosuna bir çok kullanıcı tepki gösterirken bir kısım ise söz konusu öğretmeni savundu. İşte mini etekle ders anlatan öğretmenin viral olan görüntüleri..