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Mini etekle ders anlatan KPSS Öğretmeni Fidan Atalay'ın videoları sosyal medyada viral oldu

Mini etekle ders anlatan KPSS Öğretmeni Fidan Atalay'ın videoları sosyal medyada viral oldu
06.01.2023 13:02 - Son Güncelleme: 06.01.2023 13:32

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Mini etekle ders anlatan öğretmen VİDEOSU izle... Özel bir eğitim kurumunda çekildiği bildirilen görüntülerde ders anlatan mini etekli KPSS öğretmeni Fidan Atalay'ın videoları sosyal medyada viral oldu. Derslerinde video kaydı alınmasına da izin veren Fidan Atalay fiziğini net bir şekilde ortaya koyan giyim tarzıyla kısa süre içinde sosyal medyada fenomen oldu. "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın sosyal medyada trend olan videosuna bir çok kullanıcı tepki gösterirken bir kısım ise söz konusu öğretmeni savundu. İşte mini etekle ders anlatan öğretmenin viral olan görüntüleri..

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Giydiği mini etek ve dekolteli elbiseler ile öğrencilerin önünde ders anlatan ve derslerinde video kaydı alınmasına izin veren Fidan Atalay isimli öğretmenin görüntüleri sosyal medyada viral olarak infial yarattı. Fidan Atalay söz konusu görüntüleri ile sosyal medyada ''Fidan Hoca'' adıyla ünlenip fenomen oldu. Öğretmenin anlattığı dersten çok kıyafetini tartışma konusu yapan sosyal medya kullanıcıları, adeta ikiye bölündü. Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü, görüntüleri izledikten sonra söz konusu öğretmenin giydiği mini eteğin, eğitim kurumu için uygun olmadığını savundu.
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