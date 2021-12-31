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Merve Boluğur jartiyerli yılbaşı paylaşımıyla yürek hoplattı

Merve Boluğur jartiyerli yılbaşı paylaşımıyla yürek hoplattı
31.12.2021 17:19

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Merve Boluğur jartiyerli yılbaşı paylaşımıyla 'geri döndü' dedirtti! Siyah mini elbisesiyle boy gösteren Merve Boluğur Instagram'dan takipçileri ile paylaştığı yeni karesi ile bir kez daha adından söz ettirdi. 2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında evliliğini sona erdiren Merve, aradığı aşkı Erkan Şen isimli bir işletmecide buldu. İkili önceki gün bir mekandan el ele çıkarken kameralara yansıdı. Aşkta yüzü gülmeye başlayan Merve Boluğur, paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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