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Masumlar Apartmanı Gülben kaç yaşında? Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar nereli?

Masumlar Apartmanı Gülben kaç yaşında? Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar nereli?
19.05.2021 13:23
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Yavrularımıza kıydılar

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın memleketini duyan şaştı kaldı! Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine can veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Dizdar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Merve Dizdar aslen nereliymiş…


Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
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