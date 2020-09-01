Kurtlar Vadisi tombalacı öldü mü? Haldun Boysan neden öldü?

01.09.2020 08:51

Kurtlar Vadisi tombalacı öldü mü? Sanat dünyası bir usta oyuncusunu daha kaybetti. Dizi ve sinema oyuncusu Haldun Boysan, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için gittiği Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Usta oyuncunun kalp krizi geçirdiğini gören set arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesi sonrası Boysan'ı hastaneye kaldırdı. Peki, Haldun Boysan kimdir? Neden öldü? Nereli? Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Kurtlar Vadisi tombalacı öldü mü? Kurtlar Vadisi dizisinin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Peki, Haldun Boysan kimdir? Neden öldü? Nereli? İşte detaylar… Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Alınan son bilgilere göre; "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.



HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Boysan, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



HALDUN BOYSAN ÖLDÜ MÜ? HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıdır ve her maça gitmektedir.

Haldun Boysan Oynadığı Film ve Diziler:

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) - Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan