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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:58

İZLE I Pelin Akil ve Anıl Altan'dan 3.çocuk sinyali! Alin ve Lina'ya kardeş mi geliyor?

Magazin gündeminin parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Pelin Akil ile Anıl Altan ile 2016 senesinde nikah masasına oturdu. Evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandıran çiftin üzerinde son zamanlarda kara bulutlar dolaşıyordu. İkilinin haklarında boşanma dedikoduları her geçen gün artmaya devam ederken, Pelin Akil'den açıklama gelmişti. Pelin Akil'in "Kavga, anlaşmazlık her evde var. Olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır, kavga evin tadı tuzu..." ifadeleri sonrası Anıl Altan'ın sosyal medya paylaşımı '3.çocuk mu geliyor?' sorularını beraberinde getirdi. İşte Anıl Altan'ın o paylaşımı...

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