İbo Show'un konuğu şarkıcı İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri olan İntizar kimdir? Bir dönem magazin dünyasının sık sık konuştuğu isimlerden biri olan İntizar İntizar kaç yaşında, nereli, evli mi? İntizar şarkıları ve hayatı...

İstanbul Sokakları, Ihlamurlar Altında, Sensiz Olamam, Büyük İnsan, Nazar Boncuğum, Kalbimin En Güzeli gibi birçok eseri seslendiren ünlü sanatçı İntizar, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, gitar ve bağlama gibi enstrümanları çalabilen ünlü şarkıcı İntizar'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Ferdi Tayfur tarafından keşfedilen İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

İntizar, babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamış kariyerine Sibel Can'ın konserine çıkmasıyla adım atmıştır. Böylece Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmiş ve ardından ise albüm teklifi almıştır.

Peki Şarkıcı İntizar kimdir? İşte İbo Show konuğu İntizar Arslan hakkında merak edilenler…

İNTİZAR'IN HAYATI

24 Kasım 1974 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Türk şarkıcı ve besteci İntizar Arslan'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır.

Gitar ve bağlama çalabilen ünlü şarkıcı, İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olmuştur. Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmiş ve albüm teklifi almıştır.

Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalışan aanatçı, Ağrı Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Başarılı sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

ŞARKILARI

İntizar, İstanbul Sokakları, Ihlamurlar Altında, Düzelir Be Kanka, Ardına Bakmadan, Ben Değilim, Sensiz Olamam, Zil Zurna, Büyük İnsan, Asla Bitmiyor, Özlemedin Mi?, Uykum Firari, Gelincik, Nazar Boncuğum, Kalbimin En Güzeli, Nasıl Ayrılırım Senden, Yağmur Canımı Alsın, Geçen Yıl Bu Zamanlar, Antep Çiftetellisi, Harika Bişeysin, Balköpüğüm, İz Bıraktı, Konu Sen Olunca, Saçımın Akına Bakma Sultanım, Güzel Güzel, Nasıl Dayanırsın, Nerede Olsan Gelinim, Yar Yar, Üzüm Buğusu, Çıkmaz Sokak, Sen Olmasan gibi eserleri yorumladı.

ALBÜMLERİ

Gece Nemi (2000)

Gelincik (1997)

Aldanırım (2003)

Göçebe (2002)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Nazar Boncuğum (2005)

Aşk Yağmurları (2013)

Ömrüm Senindir (2009)