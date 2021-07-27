‘Helvacı iki gündür helvamızı kavuruyor’ İrem Helvacıoğlu’dan baş döndüren pozlar! Yorum ve beğeni yağdı….

Başrolünü Seçkin Özdemir ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı. Ergenlik döneminde kilolarından muzdarip olan ve aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, fit hali ile takipçilerinden tam not aldı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Helvacıoğlu'nun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun binlerce beğeni toplayan o pozları...

Sosyal medya kullanıcıları, "Daha güzelini görmedim", "Bu ne güzellik İrem hanım", "Bakmaya doyamıyorum, nasıl güzelsin!", ''Helvacı iki gündür helvamızı kavuruyor'' yorumlarında bulunarak oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.