Hekimoğlu dizisi ilk bölümü ile adından söz ettirdi. Dizinin oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine topladı. Onlar arasında en çok dikkat çeken isimse daha önce Çukur dizisinde rol alan Damla Colbay oldu. Zaten sosyal medyada oldukça aktif olan ve binlerce takipçisi olan Damla Colbay'ın özel hayatı da yakın mercek altında. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı.
Hekimoğlu dizisinin Zeynep'i Damla Colbay'ın bu hali çok konuşuldu! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli... |Video25.12.2019 18:10
- Hekimoğlu dizisinin Zeynep'i Damla Colbay'ın bu hali çok konuşuldu! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli... |Video
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