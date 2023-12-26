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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 11:32 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 11:45

Hatice Şendil'in doğum sonrası 20 kilo verdiren diyet sırrı!

Hatice Şendil, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra Burak Sağyaşar ile olan evliliği ve bu evlilikten dünyaya gelen çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreci ve sonrasında hızlı kilo vermesiyle sıkça gündeme gelmektedir. Şendil'in geçmişte verdiği röportajlardan elde edilen bilgiler, onun bu süreçteki deneyimlerini ve sağlıklı yaşam tarzını yansıtıyor. Hatice Şendil, hamilelik sürecinin zorlukları ve bu sürecin ardından yaşadığı kilo verme deneyimi hakkında açıkça konuşuyor. Oyuncu, hamilelik sürecinde aldığı kiloların ardından, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile kısa sürede ideal kilosuna geri döndüğünü belirtiyor.

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hatice Şendil, son zamanlarda kısa sürede sağlıklı bir şekilde verdiği 20 kilo ile dikkatleri üzerine çekti. Şendil, kilo verme sürecindeki deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşarak hayranlarını motive etti. Hatice Şendil, 40 yaşında olmasına rağmen zerafeti ve fit görüntüsüyle genç bir enerji sergiliyor.

20 KİLOYA VEDA ETTİ!

Hatice Şendil oğlunun doğumunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GLUTEN VE ŞEKER ASLA TÜKETMİYOR

Diyet yapmadığını ancak uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklandığını ifade eden Şendil, "Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Beslenmeme ve içtiğime büyük özen gösteriyorum. Hamilelik döneminde aldığım fazla kiloları vermek oldukça zorlu bir süreç olsa da, şükürler olsun 20 kilodan kurtuldum" dedi.

4 AYDA 20 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ!

Sabah:

1 fincan yeşil çay
1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri

Ara Öğün:

1 adet meyve (örneğin, elma veya muz)

Öğle:

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
Tam buğday makarna veya esmer pirinç
Bol yeşillikli salata (zeytinyağlı)

Ara Öğün:

Yoğurt veya yoğurtlu meyve salatası

Akşam:

Sebzeli ızgara balık veya fırın tavuk
Bulgur pilavı veya quinoa
Sebzeli buharda pişirilmiş sebzeler

Bu diyet listesi, genel bir rehber olarak düşünülmelidir. Ancak, sağlıklı kilo verme süreci için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına uygun kişiselleştirilmiş bir diyet programı oluşturabilirler.

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