Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hatice Şendil, son zamanlarda kısa sürede sağlıklı bir şekilde verdiği 20 kilo ile dikkatleri üzerine çekti. Şendil, kilo verme sürecindeki deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşarak hayranlarını motive etti. Hatice Şendil, 40 yaşında olmasına rağmen zerafeti ve fit görüntüsüyle genç bir enerji sergiliyor.

20 KİLOYA VEDA ETTİ!

Hatice Şendil oğlunun doğumunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GLUTEN VE ŞEKER ASLA TÜKETMİYOR

Diyet yapmadığını ancak uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklandığını ifade eden Şendil, "Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Beslenmeme ve içtiğime büyük özen gösteriyorum. Hamilelik döneminde aldığım fazla kiloları vermek oldukça zorlu bir süreç olsa da, şükürler olsun 20 kilodan kurtuldum" dedi.

4 AYDA 20 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ!

Sabah:

1 fincan yeşil çay

1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri

Ara Öğün:

1 adet meyve (örneğin, elma veya muz)

Öğle:

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon

Tam buğday makarna veya esmer pirinç

Bol yeşillikli salata (zeytinyağlı)

Ara Öğün:

Yoğurt veya yoğurtlu meyve salatası

Akşam:

Sebzeli ızgara balık veya fırın tavuk

Bulgur pilavı veya quinoa

Sebzeli buharda pişirilmiş sebzeler



Bu diyet listesi, genel bir rehber olarak düşünülmelidir. Ancak, sağlıklı kilo verme süreci için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına uygun kişiselleştirilmiş bir diyet programı oluşturabilirler.