Hande Yener'den flaş evlilik açıklaması: ''Zengin koca avında...''

Şarkıcı Hande Yener, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Aracını beklerken gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

2021'e Belarus'ta veda edeceğini söyleyen Yener, "Yeni yılda kendimi baştan aşağı yeniliyorum. Sıfır kilometre dansçılar, sıfır kilometre orkestra olacak" dedi.

YAŞLANMAK YOK



Daha önce yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelen Yener, "Doktorlarıma diyorum ki bir 5 yıl daha kazanayım bir işlem yapıyoruz. 10 yıl kazanayım bir işlem daha yapıyoruz. Yakında kendi kliniğimi açacağım. Bütün sevdiklerime bu işlemi yapacağım. Herkes kendisini iyi hissedecek. Öyle erkenden yaşlanmak yok" diyerek estetiğe açık olduğunu söyledi.

EVLİLİĞE KARŞI



Yaklaşık üç yıldır İranlı Misha Michael Mehdikhan ile mutlu bir beraberlik yaşadığını söyleyen Hande Yener, evliliğe karşı olduğunu belirtti.

Şarkıcı, "Çok güzel giden bir ilişkim var. Benim evlenmeye hiç niyetim yok. Sebebim yok evlenmek için. Çocuğum da var. Zengin koca avında da olmadığıma göre evlenmem için bir sebep yok. İnsanlar, ya çocuk için evleniyor ya da para için. Ben büyük bir aşk göremiyorum ortada kusura bakmasınlar" dedi.

Yener'in kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.