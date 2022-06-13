Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, yazar Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanından uyarlanan1975 yapımı 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Kemal Sunal (İnek Şaban), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Tarık Akan (Damat Ferit), Halit Akçatepe (Güdük Necmi), Semra Özdamar (Semra Hoca) gibi birçok efsane ismi bir araya getiren filmde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

26 Aralık 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı.

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapan Şener Şen, kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu.

Ardından Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi birçok efsane filmde rol alan Şen, kariyeri gibi özel hayatı da dikkat çekti.

Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in özellikle ailesi merak edildi. Şen'in kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ŞENER ŞEN VE KIZ KARDEŞİ İNCİ ŞEN