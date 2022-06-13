Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi olarak çekilen 1975 yapımı 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Kemal Sunal (İnek Şaban), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Tarık Akan (Damat Ferit), Halit Akçatepe (Güdük Necmi), Semra Özdamar (Semra Hoca) gibi birçok efsane ismi bir araya getiren filmde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in özellikle ailesi merak edildi. Şen'in kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Şener Şen'in Keloğlan, Hercai gibi yapımlarda rol alan kız kardeşi...