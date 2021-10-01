Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu meslektaşı ile aşk yaşamaya başladı

Son olarak atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran Helvacıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Üstelik ünlü oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı! İrem Helvacıoğlu'nun Fırat Çelik ile aşk yaşadığı öne sürüldü

Güzel oyuncunun bir süredir Fransa'dan Türkiye'ye dönen Fırat Çelik'le birlikte olduğu ileri sürüldü.

2. Sayfa'nın iddiasına göre; ikili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlendi.

Öte yandan Fırat Çelik'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan İrem Helvacıoğlu'nun eski sevgilisi Eser Alp de merak konusu oldu.