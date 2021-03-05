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Güzel oyuncu Büşra Develi’den olay itiraf! 900'lü hatlar mağduruyum

Güzel oyuncu Büşra Develi’den olay itiraf! 900'lü hatlar mağduruyum
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Büşra Develi, "Oyunculuk yapma isteği nereden geliyor" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Ben bir 900'lü hatlar mağduruyum öncelikle. 900'lü hatların televizyonda reklamları çok çıkıyordu. Ben de arayıp 'Merhaba ben Ömer, merhaba ben Mehmet' diye o insanlarla sesimi değiştirip inandırdığımı düşünüyordum.Kabarık bir telefon faturası gelene kadar böyleydi. Annem, babamın 900'lü hatları aradığını düşündü. Böyle karanlık bir geçmişi var aslında oyunculukla tanışmamın. Babamı çukura atarak oyunculukla tanıştığım an böyle oldu" dedi.


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