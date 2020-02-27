Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Genco Özak gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Güvercin dizisi, yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada da çok konuşulan dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Almila Ada. 25 yaşındaki oyuncu genç yaşına rağmen pek çok yapım da rol aldı. Ve gözler önünde inanılmaz bir değişim yaşadı. İşte başta Almila Ada olmak üzere Güvercin dizisinin oyuncularının eski ve yeni halleri.
Güvercin dizisinin Zülüf'ü Almila Ada'nın eski hali çok konuşuldu!27.02.2020 10:20
- Güvercin dizisinin Zülüf'ü Almila Ada'nın eski hali çok konuşuldu!
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