Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Güllü'nün ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında derin üzüntü yaratırken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair gizem hala çözülemedi.

Kızı Tuğyan Ülkem İlk Kez Canlı Yayında Konuştu

Güllü'nün vefatının ardından ilk kez canlı yayına katılan kızı Tuğyan Ülkem, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Ülkem, yaşadıkları acıyı anlatırken zor anlar yaşadı. "Biz mezara bile gidemiyoruz. İnsanların bakışları bize farklı. Acımızı bile yaşayamıyoruz," sözleriyle yaşadığı travmayı dile getirdi.

Olay Günüyle İlgili İfade Ortaya Çıkmıştı

Tuğyan Ülkem'in daha önce verdiği ifadede, olay günü annesi Güllü'nün arkadaşı Sultan ile birlikte vakit geçirdiği belirtilmişti. Ülkem, o gün annesinin kendisini arayıp "Arabayı dikkatli kullan" dediğini, eve döndüğünde ise Güllü'nün salonda uzandığını anlattı. Duş aldıktan sonra salonda roman havası açtıklarını söyleyen Ülkem, annesinin o esnada içki içtiğini, üçüncü şişeye geçtiğini de ifade etmişti.

"Yasaklı Madde" İddialarına Net Yanıt

Canlı yayında "yasaklı madde" iddialarına da değinen Tuğyan Ülkem, "Savcılıkta da ifade verdim, kan vermeye hazırım. Hiç problem yok bu konuda," diyerek hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt verdi. Ayrıca, adı geçen Ferdi Aydın'ı yalnızca iki kez gördüğünü ve tanımadığını ifade etti.

"Acımızı Yaşamak İstiyoruz"

Ülkem, açıklamasının sonunda artık tek isteklerinin annelerinin ardından huzurla yas tutabilmek olduğunu söyledi. "Sultan sık sık evimize gelirdi, annem de çok severdi. Biz sadece acımızı yaşamak istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.