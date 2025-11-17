Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Dosyaya ikinci savcı atandı

Şarkıcı Güllü, Yalova'da yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına bir savcı daha atandı. Bu adım, sürecin daha kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla atılmış bir görevlendirme olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma genişletiliyor

Yeni savcının dahil edilmesiyle dosyaya ilişkin incelemelerin hızlandırılması, adli süreçteki tüm detayların titizlikle ele alınması bekleniyor. Ailenin ve kamuoyunun merakla takip ettiği soruşturma, çok yönlü şekilde devam ediyor.