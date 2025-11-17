Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Dosyaya ikinci savcı atandı
Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya yeni bir savcı daha görevlendirildi.
Şarkıcı Güllü, Yalova'da yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına bir savcı daha atandı. Bu adım, sürecin daha kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla atılmış bir görevlendirme olarak değerlendiriliyor.
Soruşturma genişletiliyor
Yeni savcının dahil edilmesiyle dosyaya ilişkin incelemelerin hızlandırılması, adli süreçteki tüm detayların titizlikle ele alınması bekleniyor. Ailenin ve kamuoyunun merakla takip ettiği soruşturma, çok yönlü şekilde devam ediyor.