Gücümüz Yeter ile Müge Anlı'nın mutfağına konuk olun! Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvuru formu 25.12.2019 16:00

Müge Anlı'nın mutfağında hayallerinizin nasıl gerçekleştiğini görmeye hazır mısınız? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvurusu nasıl yapılır?

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıllardır programcılık yapan 46 yaşındaki Müge Anlı, bu kez mutfağının kapılarını açıyor. Bir hayaliniz mi var? Mutfaktan çıkmak, lezzetli yemeklerinizle bir lokanta açıp kendi paranızı kazanmak ya da el işi emeğinizle masraflarınızı mı karşılamak mı istiyorsunuz? İşte Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvuru formu...

Müge Anlı ile Gücümüz Yeter hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İzleyiciler özellikle Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvurusu nasıl yapılır sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak programa katılım sağlayabilirsiniz. İşte başvuru hakkındaki detaylar...

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Başvuru işleminizi bilgileri girdikten sonra tamamlayabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER NEDİR?

Hanımlar!

Çoğumuz evdeyiz, ev işiyle uğraşıyoruz. Kim bilir ömrünüzün kaç yılı mutfakta geçiyor. Peki mutfağın dışında hayallerini kovalamak isteyenimiz yok mu? Mesleğini yapmak, sanatını konuşturmak, yeteneğini hayata geçirmek, eğitim hayatına atılmak isteyenlerimiz? Mutlaka var.

Formu doldurun, bana hikayenizi de hayalinizi de anlatın. Aranızdan seçilenler, Müge Anlı ile Gücümüz Yeter'e katılacak. Tanışalım konuşalım... Ve mutfağın dışında sizi neler bekliyormuş hep birlikte görelim.

MÜGE ANLI İLE HAYALLERİNİZ GERÇEK OLUYOR!

Bir hayaliniz mi var? Mutfaktan çıkmak, lezzetli yemeklerinizle bir lokanta açıp kendi paranızı kazanmak ya da el işi emeğinizle masraflarınızı mı karşılamak mı istiyorsunuz?

Hikayenizi ‪ve hayalinizi gucumuzyeter.com'a yazın, Müge Anlı'nın mutfağında hayallerinizin nasıl gerçekleştiğini görün!