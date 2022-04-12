RAMAZAN İMSAKİYE
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Gizem Memiç'in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor'ın güzeli birleşmenin yıldızı Gizem Memiç'in kardeşi de meğer ünlüymüş

Gizem Memiç'in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor'ın güzeli birleşmenin yıldızı Gizem Memiç'in kardeşi de meğer ünlüymüş
12.04.2022 12:34

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Survivor 2022 All-Star yoluna tüm hızıyla devam ederken, en çok konuşulan isimlerden biri de ünlüler takımından Gizem Memiç. Performans bakımından diğer takım arkadaşlarından geri kalsa da, düzgün kişiliğiyle de beğeni topluyor Gizem Memiç. Birleşme partisinin ses yarışmasında, Yıldız Tilbe'nin 'delikanlım' şarkısıyla birinci olarak epey ses getiren Gizem Memiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi hakkındaki gerçeği ve Serenay Sarıkaya bağlantısını görünce gözlerine inanamadı. İşte Survivor Gizem Memiç hakkında tüm merak edilenler.

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