Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Güneş'ten yürek yakan itiraf! Gözyaşları içinde anlattı

Uzun yıllar Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli futbolcu Ali Güneş, NTV'de Kırılma Anı isimli programa katıldı. Güneş, yalnız kaldığı dönemi anlatırken zor anlar yaşadı.

İşte Güneş'in sözleri:

" Bucaspor'daydım. Şimdi hava atmak istemiyorum. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var. Ünlüyüm, Ali Güneş'im. Cebimde benim param. Herkes beni tanıyor, herkes beni seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım diye..."

Kimse bayramlaşmaya gelmedi. O gün oturdum düşündüm. 'Villada oturuyorsun, dışarıda lüks bir aracın, cebinde para var. Ali Güneş'sin. Zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun' dedim. Halbuki o gün ne kadar yalnız ne kadar fakir olduğumu anladım."