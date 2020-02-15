Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finalisti Eyüp Sultan Aylar kaç yaşında, nereli? 15.02.2020 13:17

Eyüp Sultan Aylar kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finali bugün saat 20.00'de başlayacak. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan isimler arasında Eyüp Sultan Aylar'da yer aldı. Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımında yer alıyor. Peki, Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finalisti Eyüp Sultan Aylar kaç yaşında, nereli?

Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımında yer alıyor. Peki, Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finalisti Eyüp Sultan Aylar kaç yaşında, nereli? İşte Eyüp Sultan Aylar hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

Eyüp Sultan Aylar, 1989'da Kars'ta dünyaya geldi. 5 senedir İstanbul'da Fatih'te ikamet eden Aylar, daha önce İzmir Bornova'da yaşamını sürdürüyordu. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor.

Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Aylar, TRT Müzik'te yayınlanan bir programda da yeteneğini göstermişti. Stand-up'a ilgi duyan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.

O Ses Türkiye'de, Salim Dündar'dan "Aynalar" isimli şarkısı ile O Ses Türkiye tarihine geçen Aylar, başta O Ses Türkiye jürisi olmak üzere stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bırakmıştı. Performansıyla yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar, seyircilerin isteği üzerine bu defa da Fikrimin İnce Gülü parçasını da seslendirmişti.

Aylar, Hadise'nin takımında yer alıyor.