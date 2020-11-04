Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain pusu! EDHO Behzat öldü mü? Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain pusu! EDHO Behzat öldü mü? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanan bölümünde Behzat'a hain bir pusu kuruldu. Yaman Korkmaz'ın adamları Behzat Façalı'ya arabada pusu kurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, EDHO Behzat öldü mü? Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? İşte diziye dair merak edilenler...

EDHO Behzat öldü mü? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaman Korkmaz ve adamları takipte olan Behzat'ın arabasını taradı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Emir Benderlioğlu tarafından canlandırılan Behzat karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak kaldı.

EMİR BENDERLİOĞLU EDHO'DAN AYRILDI MI?

İki sezondur Behzat karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde belli olacak.

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde pek çok filmde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır. Ayrıca yakın zaman önce yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Cihangir Akyol sokakta Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 06.07.2010'da ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'i canlandırdı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırmaktadır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Seni masada görmek istiyoruz!"

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.

ALPASLAN YENİ BİR YOLA GİRİYOR

Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

EN BÜYÜK ENGEL KORKMAZLAR

Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.

KUBİLAY EN BÜYÜK SİLAHI OLUYOR

Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur.

YAMAN KORKMAZ, HAŞMET FAÇALI'NIN EVİNE GİDİYOR

Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.