EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Kurtlar Vadisi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Tipi hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi. Usta oyuncu Savaş Özdemir EDHO'da dostlarını canı pahasına korurken düşmanlarına karşı ise acımasız tavırlarıyla dikkat çekiyor. EDHO'nun Tipi'si Savaş Ödemir'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Tipi hakkındaki bilgiler ise duyanları hayrete düşürüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir hakkındaki bilgiler...

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da doğdu.

İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi.

KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALDI

Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide de rol almıştır.

Aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdüren Savaş Özdemir şu anda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide 'Tipi' karakterini canlandırmaktadır.

İşte Savaş Özdemir'in yer aldığı projeler;

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Adanalı (2008)

Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu - 1. Sezon (2007)

Gurbet Yolcuları (2007)

Kuzey Rüzgârı (2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gülpare (2006)

Mavikuş (2006)

Eylül (2005)

Kapıları Açmak (2005)

Tombala (2005)

Avrupa Yakası (2004)

Haziran Gecesi (2004)

Mavi Düşler (1998)

Yasemince (1997)

Suçlu Kim (1996)

Süper Baba (1993)