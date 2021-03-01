Dünyaca ünlü manken Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı! Boy farkı çok konuşuldu

Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima, Instagram'dan Nusret Gökçe ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Son iki aşkının da Türk olması nedeniyle sıkı bir Türk takipçi edinen Adriana Lima, Dünya Boks Şampiyonası'nda sosyetik kasap Nusret Gökçe ile bir araya geldi. ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda buluşan ikiliden Lima, sosyal medya hesabından Nusret'le fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede gündem olan Adriana Lima ve Nusret Gökçe arasındaki boy farkı çok konuşuldu.