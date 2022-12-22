Son dakika... 'Ciciş Kardeşler'in evine Beşiktaş polisinden baskın! 'Rulo para ve kokain ele geçirildi! Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra Ersoy'un evine baskın düzenledi. Ersoy'a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy'un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu. Pencerenin açık olmasından şüphelenen polis aşağıda ise kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edilirken muhabirin sorusuna bakın ne dedi.