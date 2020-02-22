Chloe Loughnan’dan ayrılan Serdar Ortaç yeni sevgilisi Seçil Gür ile aşkını ilan etti! |VİDEO 22.02.2020 12:46

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Ortaç-Seçil Gür aşkı tam gaz devam ediyor... İkili, önceki akşam Kanyon AVM'de bulunan bir restoranda görüntülendi. Şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşkını bir kez daha ilan eden Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.

Serdar Ortaç model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı Şeçil Gür ile birliktelik yaşamaya başlayan Ortaç önceki akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, ilişkisi hakkında konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz ama daha sonra uzun uzun konuşalım. Başka soru sormayın" diyerek sevgilisi ile mekandan ayrıldı.

Öte yandan Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'ün sürpriz olarak düzenlediği yemek ile 50. yaşını kutlamıştı.

AŞK BELGELENDİ

Seçil Gür, Ortaç ile geceden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını gözler önüne sermişti. Ortaç, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Seçil Gür ile ilgili soruları yanıtlamıştı.

"YARIN YİNE BİRLİKTEYİZ"

Serdar Ortaç, "Biz zaten tanışıyorduk, 10 yıldır arkadaşız. Şarkı yapıyoruz ve o vesile ile daha sık görüşüyoruz. Birlikte miyiz? Onu beraberken cevaplayalım. Şu an her şeyimiz güzel. Yarın yine birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

"KİMYALARIMIZ BİRBİRİNE UYDU"

Serdar Ortaç, konuşmasına, "Her şey kısmet. Şu an birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Kimyalarımız birbirine uydu. Benden bilgili ve bu hoşuma gidiyor. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz ve aynı şeyleri konuşunca çok iyi oluyor. Onu öğrendim" şeklinde devam ederek eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yapmıştı.

Öte yandan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 7 ay önce sonlandırmıştı...