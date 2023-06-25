Caner Toygar Gelinim Olur Musun Tülin'den sonra aşkı o isimde buldu nikahı bastı! Esra Erol'dan damat Caner'e: "Geçmişi bırak, eşine bak"

Caner Toygar, Gelinim Olur Musun Tülin'den sonra aşkı o isimde buldu nikahı bastı! Esra Erol'dan damat Caner'e nasihat gedi. Bir dönem gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Esra Erol'da muhabiri olan Caner Toygar aradığı aşkı buldu ve 14 gün önce ikinci kez evlendi. Esra Erol'da programının sezon finali bölümüne çıkan Caner Toygar ve eşi çok konuşulurken, çocuk istediğini söyleyen Caner Toygar'a Esra Erol'un nasihati de sosyal medyada gündem oldu.