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Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme: "150 kilo ama..."

Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme: "150 kilo ama..."
02.12.2022 01:35 - Son Güncelleme: 02.12.2022 01:38

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''Acı çekmek istemiyorum'...

Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme! Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül'le uzatmalı aşk yaşamıştı ünlü sunucu ve spiker Aydın... 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyordu. Ardından ayrılan ikili aradığı aşkı farklı isimlerde buldu. Her fırsatta "Özel hayatımla konuşulmak istemiyorum" diyen Buket Aydın, Gülben Ergen'i konuk ettiği programda yaptığı o açıklamayla dikkat çekti. Aydın'ın sözlerinin Sibel Can'a olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

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