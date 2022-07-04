Haberler Magazin Videoları Bomba patladı! Umut Evirgen'Den Serenay Sarıkaya'ya ilan-ı aşk! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Bomba patladı! Umut Evirgen'Den Serenay Sarıkaya'ya ilan-ı aşk! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Bomba patladı! Umut Evirgen'Den Serenay Sarıkaya'ya ilan-ı aşk! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...
04.07.2022 15:38

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Umu Evirgen bombayı patlattı! Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen'in bu ilişkisi de hüsranla sonuçlanmıştı. Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan Evirgen'in son olarak adı Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Birlikte görüntülenen ikili, her seferinde arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yalanlamıştı. Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde bombayı patlattı. Evirgen, kural bozarak sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurdu. İşte aşkın ilk karesi...

Magazin Videoları

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü bir başka oyuncu güzele kaptırmıştı. Evirgen, Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şenolsun'la da ilişkisini sonlandıran Umut Evirgen'in kısa bir süre sonra adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlanmıştı.

İkili bu iddiaları yalanlamış ancak birlikte Mikanos'ta eğlenirken görüntülenmişti.

Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde bombayı patlattı.

Evirgen, kural bozarak sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurdu.

Sevgilisinin yeni yaşını kutlayan Umut Evirgen, paylaşımının altına 'Bir zamanlar Adana' etiketi ve kalp emojisiyle "Happy birthday bitanem..." notunu ekledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Beklenen poz sonunda geldi", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

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