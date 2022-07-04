Umu Evirgen bombayı patlattı! Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen'in bu ilişkisi de hüsranla sonuçlanmıştı. Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan Evirgen'in son olarak adı Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Birlikte görüntülenen ikili, her seferinde arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yalanlamıştı. Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde bombayı patlattı. Evirgen, kural bozarak sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurdu. İşte aşkın ilk karesi...