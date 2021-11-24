Haberler Magazin Videoları Aycan Yanaç’tan heyecanlandıran paylaşım! Survivor 2022 All-star yolcusu…

Aycan Yanaç’tan heyecanlandıran paylaşım! Survivor 2022 All-star yolcusu…

Aycan Yanaç’tan heyecanlandıran paylaşım! Survivor 2022 All-star yolcusu…
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Aycan Yanaç’tan heyecanlandıran paylaşım! Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Aycan Yanaç. Sercan Yıldırım ile olan dostluğu ve yarışma sırasında aldatıldığına dair iddialar günlerce konuşulmuştu. O dönem pek ser verilip sır verilmedi ama yaşadığı performans düşüklüğü de bunun kanıtı olarak görüldü. Yarışma sonrası Sercan Yıldırım ile olan dostluğunu bitiren ve estetik operasyonlar geçiren Aycan Yanaç önceki gün doğum gününü kutladı. Ve Aycan Yanaç'ın çok merak edilen sevgilisi bu doğum gününde ortaya çıktı. Öte yandan Aycan Yanaç öyle bir paylaşım yaptı ki artık Survivor 2022 All-Star'a katılacağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte o paylaşım...

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