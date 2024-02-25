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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024, 09:28 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024, 09:28

Asena beyazlar içinde paylaştı: "Ne güzel gelin olmuşsun"

Gerçek adı Onur Çakmak olan ve İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan Asena, uzun bir süre önce sahnelere veda etti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Oryantalliği bırakarak sektör değiştiren Asena'nın son paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu. Şimdilerde yaşamını yurt dışında sürdüren Asena'yı beyazlar içinde görenler "En güzel gelin", "Ne güzel gelin olmuşsun" yorumlarında bulundu. İlk yorum ise oyuncu Melek Baykal'dan geldi.

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