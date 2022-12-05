Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Yaptığı paylaşımla hayranlarını üzen Çağlayan, ardından ameliyat olacağını duyurmuştu. 4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak durumu hakkında bilgi vermişti. Armağan Çağlayan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu taburcu oldu. Kamera karşısına geçen Çağlayan, ameliyat sonrası ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...