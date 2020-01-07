Ekranların sevilen dizisi Çukur, yeni bölümleri yayınlanmıyor olsa bile en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Aras Bulut İynemli'nin Yamaç karakterine hayat verdiği ve bunun özdeşleşen Çukur'un yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak. Yeni bölümlerin yayınlanmaması ise aranması için bir engel değil. Çukur oyuncuları hakkındaki bu bilgiler sizi çok şaşırtacak.
Aras Bulut İynemli'nin burcu ne? İşte Çukur oyuncularının yaşları, burçları ve memleketleri...07.01.2020 15:52
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